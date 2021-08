Em entrevista à rádio Cidade FM, Janaína Cristina da Silva, secretária de Cultura e Turismo, deu detalhes sobre o festival deste ano

publicado em 05/08/2021

Nos estúdios da rádio Cidade FM, ela deu detalhes sobre a programação da 11ª edição do Fliv e falou sobre os bastidores da organização (Foto: A Cidade)

Da redação

Além de fazer parte do calendário de comemoração dos 84 anos de Votuporanga, o Fliv (Festival Literário de Votuporanga) deste ano é especial por marcar a retomada cultural do município. É o que disse a secretária de Cultura e Turismo, Janaína Cristina da Silva, em entrevista à rádio Cidade FM.Nos estúdios da rádio, ela deu detalhes sobre a programação da 11ª edição do festival e falou sobre os bastidores da organização.Explorando o tema “infinitude e saberes ancestrais”, o principal objetivo da programação da edição deste ano, que começou nesta semana, foi trazer diversidade, conforme explicou a secretária da Pasta.“Nós fizemos uma busca, um trabalho muito forte, para construir uma programação bastante diversificada, para que tenha a participação de toda a família e de toda a comunidade. Fizemos um trabalho especial, pensando nas escolas”, disse.Inclusive, um diferencial do festival deste ano foi ter sido incluído na programação escolar, cujas atividades presenciais foram retomadas nesta semana. Nas salas de aula, os alunosacompanham as atrações. O “Flivinho” é um espaço reservado para as crianças com contações de histórias, espetáculos e oficinas.“Eu tive a alegria de acompanhar algumas salas de aula e foi extremamente emocionante ver os pequenos tão atentos, acompanhando o show de mágicos, a contação de histórias, as oficinas que já aconteceram. Então as crianças estão tendo a oportunidade de aproveitar e vivenciar o Fliv novamente, enquanto a gente não volta para o presencial”, contou Janaína.No geral, a programação do Fliv deste ano é considerada híbrida, porque tem atrações on-line e presenciais (que também serão transmitidas pela internet).“Nós teremos algumas intervenções artísticas no Parque da Cultura e o grande diferencial será um drive-in, que acontecerá na Cidade Universitária, na Unifev, no sábado [7], em dois horários. Será a exibição de um espetáculo de dança, que se chama ‘Entre Nós’, da Companhia dos Pés. Nós teremos a capacidade de receber, por horário, até 50 carros para assistir”, disse a secretária da Pasta.Apesar de ser considerada uma atração presencial, as pessoas não precisarão sair do carro para assistir ao espetáculo. “Tem um sistema de som que vai te permitir, do carro, assistir ao espetáculo com qualidade. Então é uma experiência que vale a pena a gente conhecer. Muitas pessoas não conhecem esse formato. E vale a pena”, explicou Janaína.Outra parte da programaçãoFliv deste ano será dedicada a homenagear quatro artistas: Solano Trindade, Conceição Evaristo, Laerte Coutinho e Elza Soares.O festival vai homenageá-los promovendo bate-papos com artistas, que vão comentar sobre as obras. Entre esses artistas estão os compositores Lirinha, a poeta Lívia Natalia e a atriz – e humorista - Fabiana Karla.A secretária da Pasta também destacou os shows (virtuais) que serão realizados no evento. “Eu destacaria três grandes shows: a Luedji Luna, que é uma novidade no mercado; a Margareth Menezes, que já é bem conhecida tradicionalmente pela sua arte; e o Toni Garrido, hoje em carreira solo, mas que já teve participação no Cidade Negra. Esse é o grande show do dia 8”, disse Janaína.Para acompanhar a programação, as pessoas podem seguir o festival no Facebook e no Instagram, além de se inscreverem no canal do evento no YouTube. Tudo vai ser transmitido, também, na plataforma Cultura Em Casa, do governo estadual. O aplicativo está disponível na App Store e Play Store, para iPhones e celulares Android.