publicado em 03/08/2021

O vereador Professor Djalma também quer melhoria no serviço de varrição e oficiou a Saev e a Prefeitura sobre a questão (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Professor Djalma (Podemos) usou seu tempo de fala, na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (2) para reforçar o pedido por melhoria nos serviços de varrição em Votuporanga. O tema foi abordado pelono último final de semana depois de várias reclamações sobre o trabalho.O parlamentar pediu que Prefeitura e Saev (Superintendência de Água e Esgoto) reforcem a atenção sobre o serviço de varrição prestado no município. Segundo ele, são muitas as reclamações de moradores e fica claro que o serviço tem deixado a desejar.“Indiquei à Prefeitura e a Saev para que intensifique a orientação e a fiscalização a respeito da varrição da cidade. É quase unanime a queixa da população ao serviço de varrição. Onde você anda pelos bairros tem pessoas reclamando e questionando esse trabalho”, disse o vereador.As principais reclamações, como apontou a reportagem doestão relacionadas à falta de constância e, em alguns casos, até de atendimento, mesmo em bairros já considerados “antigos”.Procurada, a Saev Ambiental (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga), que é a responsável pelo trabalho no município, informou, em nota, que todo o município é dividido em seis setores para a eficiência do serviço de varrição. Estes setores, conforme a autarquia, englobam todas as ruas da cidade.“Em Votuporanga o serviço de varrição é terceirizado, e conta com 33 profissionais atuando nesta atividade. Importante ressaltar que, de acordo com o cronograma, exceto o centro da cidade, a varrição ocorre uma vez por semana”, diz o documento.Para reclamações, denúncias ou intermitência do serviço a Saev dispõe de canais, como o 0800-770-1950 ou pelo WhatsApp (17) 99782-8383.