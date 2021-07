As escolas da região Norte do município, Juraci Lima Lupo e Maria Nívea Costa Pinto Freitas também farão parte do programa

publicado em 14/07/2021

As escolas Juraci Lima Lupo e Maria Nívea Costa Pinto Freitas também farão parte do programa a partir de 2022 (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais duas escolas da rede estadual em Votuporanga farão parte do PEI (Programa de Ensino Integral), em mais uma expansão anunciada pelo Governo do Estado que se inicia no ano que vem. As escolas da zona Norte, Juraci Lima Lupo e Maria Nívea Costa Pinto Freitas atenderão seus alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio em período integral.O programa, que prioriza questões como o protagonismo juvenil e o projeto de vida dos alunos da rede, hoje assume 90% das escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, segundo o dirigente, José Aparecido Duran Neto.O dirigente explicou à reportagem que foram feitas reuniões junto à comunidade escolar para saber como o ensino seria inserido. Diante disso, Duran relatou também que 80% das escolas que estão com os melhores índices do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) fazem parte do programa. Um exemplo é a escola Profª Sarah Arnold Barbosa que foi a primeira colocada do estado no Ideb entre as escolas públicas nos anos finais do ensino fundamental.“Foram feitas diversas reuniões para explicar isso à comunidade, que participou ativamente e querem o filho mais tempo na escola porque eles sabem que isso resulta no melhor aprendizado. A maioria das escolas que foram bem no Ideb estão dentro do Programa de Ensino Integral, 80% delas”, completou.A chegada do ensino nas escolas já é muito comemorada, em especial, pela diretoria da escola Juraci Lima Lupo, que fica no bairro Santa Amélia.“Eu pessoalmente tenho um respeito muito grande por esse programa, onde o aluno ele é embasado no protagonismo juvenil, projeto de vida. E na verdade, ele surgiu por conta da demanda em que tínhamos. Fiz um levantamento ao lado da comunidade, professores, alunos e conselho de escola, tivemos uma demanda muito grande para que o PEI iniciasse na escola Juraci”, disse a vice-diretora do colégio, Rosângela Aparecida Brazil, que foi quem protocolou o pedido para adentrar no PEI como diretora interina.Segundo Rosângela, com o processo de mudança todos os alunos que fazem parte da escola estarão inscritos, por meio do processo de rematrícula anual, ao ensino integral que começará em fevereiro do ano que vem. Os períodos para as aulas ainda serão definidos.A Diretoria Regional de Ensino atende 18 municípios e além das duas instituições votuporanguenses, mais três escolas que pertencem à regional também aderiram ao PEI e em 2022 serão abrigo dos adolescentes em tempo integral.Em Valentim Gentil, a escola Cícero Usberti aderiu ao sistema. O diretor da unidade, Ricardo Franco explica que por a cidade possuir apenas uma unidade de ensino estadual, as turmas serão dividas da seguinte forma: no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), as aulas devem ser das 7h às 14h, enquanto no Ensino Médio as aulas serão das 14h15 às 21h15.“É com muita alegria que recebemos está importante notícia. Estamos tentando a adesão ao PEI desde 2019 e será fundamental para melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Agradeço ao prefeito Adilson Segura e a secretária de Educação, Neli Geanini, pela atenção e envolvimento com este projeto”, disse Ricardo.Em Américo de Campos, a instituição José Abrão Melhem também passará a ser de tempo integral, assim como a escola Tereza Valverde Cardoso Tirapele, em Gastão Vidigal.