Ação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde; público-alvo são crianças e adolescentes até 10 anos, não-vacinados ou incompletamente vacinados

publicado em 27/07/2021

Objetivo da ampliação é evitar a ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos pela doença (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde de Votuporanga, atendendo recomendação do Ministério da Saúde, ampliou temporariamente a vacinação contra Meningite C (Conjugada) até dezembro deste ano para crianças e adolescentes até 10 anos, não-vacinados ou incompletamente vacinados com o objetivo de aumentar a proteção contra a doença, evitando a ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A vacinação será realizada em todas as Unidades de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.A alteração se deve ao fato da baixa adesão dos grupos prioritários e, para manter elevadas as coberturas vacinais na população infantil e adolescentes, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) considera necessário buscar esse público até 10 anos, 11 meses e 29 dias de idade, não vacinados para a vacina meningocócica C (Conjugada), dada a relevância da vacinação neste grupo etário. Apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser as crianças menores de um ano de idade, adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade, em decorrência de elevadas taxas de estado de portador do meningococo em nasofaringe.Desde 2010 que a vacina meningocócica C (Conjugada) foi implantada no Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de cinco anos, sendo administrada em esquema de duas doses, aos três e cinco meses de vida e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade. Além disso, para as crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, recomenda-se a administração de uma dose até os quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade.