O procedimento foi instaurado após a comissão de sindicância apurar que ela teria cometido uma suposta falta grave

publicado em 12/07/2021

Processo administrativo foi instaurado após sindicância concluir que houve suposta falta grave de servidora Consultório ‘Dr. Ruy Pedroso’ (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Procuradoria Geral do Município, por meio da corregedora geral, Danna Santos de Oliveira Cezar Morial Pignatari, instaurou na segunda-feira (12) um Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade da servidora S.A.S., que atua no Consultório Municipal ‘Dr. Ruy Pedroso’ por infração praticada no exercício de suas atribuições. O procedimento foi instaurado após a comissão de sindicância apurar que ela teria cometido uma suposta falta grave.A sindicância foi aberta após uma denúncia anônima registrada e enviada pela gerente administrativa da unidade de saúde. “A materialidade dos fatos e autoria atribuídas a Servidora no âmbito do Processo de Sindicância Investigatória, condutas estas que contrariam o disposto no artigo 158, incisos I (observância das normas legais e regulamentares) e 160, XIII, da Lei Complementar nº. 187, de 30 de agosto de 2011 (cometer outras faltas graves, que atrapalhem o andamento do expediente de trabalho), faz-se necessária a apuração, respeitando-se, todavia, o direito do contraditório e da ampla defesa”, diz a publicação.O jornal A Cidade questionou a Prefeitura sobre a irregularidade supostamente praticada pela servidora, mas, em nota, a Administração Municipal disse que os detalhes das investigações devem ser preservados, bem como o direito dos envolvidos ao contraditório e ampla defesa. “Todos os processos disciplinares podem resultar desde o arquivamento, passando por advertência e suspensão, até exoneração”.O prazo para a conclusão do processo administrativo é de 60 dias.No mesmo dia em que foi aberto o processo administrativo, outra sindicância foi instaurada para apurar condutas supostamente irregulares de outra servidora da Secretaria Municipal da Saúde.