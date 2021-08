Após saber dos dois irmãos que colocaram seus desenhos à venda, Hilan Gabriel Silva fez o mesmo e conseguiu vender todo seu acervo

publicado em 29/07/2021

O pequeno artista Hilan Gabriel Soares Silva, de 11 anos, quer investir para se tornar um desenhista profissional (Foto: A Cidade)

Da redação

Primeiro, aconteceu em Bauru. Um vídeo, gravado por um motorista de ônibus, dos irmãos Lukas Gabriel, de 11 anos, e sua irmã, Sophia Vitória, de sete anos, vendendo seus desenhos no portão de casa viralizou nas redes sociais e virou reportagem. O pequeno Hilan Gabriel Soares Silva, também de 11 anos, ficou sabendo da história e quis fazer o mesmo em Votuporanga.Na manhã de terça-feira (27) - um dia após a reportagem ser veiculada - ele e sua irmã, Raylane, também de sete anos, estavam agitados para pendurar suas obras no portão de casa.Com ajuda da mãe, Ilana Mara Soares Gomes, e da divulgação do "varal" de desenhos nas redes sociais, eles conseguiram vender tudo. A parte do acervo desenhada por Gabriel trazia personagens de desenhos, animes, histórias em quadrinho e jogos; já a parte desenhada pela Raylane era um pouco mais minimalista e abstrata.A reportagem tentou comprar um desenho, mas o acervo realmente estava esgotado. O que deu para Gabriel mostrar foram alguns rascunhos do que está por vir. Entre eles estavam um Coringa assustador e o palhaço sinistro dos filmes "It: A Coisa", que adaptaram o livro homônimo de Stephen King.Assim como as crianças de Bauru, as de Votuporanga venderam cada desenho por 50 centavos. Mas seus clientes decidiram valorizar um pouco mais os artistas locais e, quando tudo tinha sido vendido, o caixa das crianças acumulava pouco mais de R$100. E Gabriel ainda ganhou lápis de cor, pincel e um caderno de desenho para continuar seus trabalhos."Eu vou comprar materiais para fazer desenhos melhores. Vou investir para virar profissional. Meu sonho é ser desenhista. E eu gostei muito que gostaram dos meus desenhos", disse o pequeno artista, em entrevista aoEle também contou que recebeu não só dinheiro pelos desenhos, mas palavras de apoio sobre as suas habilidades e o seu sonho. "Acho que umas 20 pessoas compraram os desenhos. E vieram pessoas quando nem tinha mais. Vou tentar vender mais vezes. Eles falaram que eu desenho muito bem e que é pra eu seguir em frente, porque um dia vou ser um grande desenhista", disse.Além dos personagens bizarros e saídos de obras do terror, Gabriel é apaixonado por animes. Entre os que mais gosta de desenhar estão os personagens de Dragon Ball Z e Naruto.O pequeno artista desenha desde os sete anos, quando ele e a família - que veio para Votuporanga há três anos - ainda moravam no Maranhão. Na sua página no TikTok (@tobimaladro), ele compartilha seus desenhos e atende pedidos dos seus mais de 1,6 mil seguidores. O mais recente, até a tarde de quarta-feira (28), foi para que desenhasse os irmãos Itachi e Sasuke Uchiha, personagens do anime Naruto.