Cerimônia foi realizada on-line pela plataforma Teams, com transmissão ao vivo pelo YouTube

publicado em 01/07/2021

Ao todo, 57 ex-alunos receberam a outorga, na presença virtual do Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon (Imagem: Divulgação)

Os formandos 2021 do curso de Medicina da Unifev vivenciaram a tão esperada Colação de Grau, no último sábado (26). Já acostumados com os eventos on-line, a turma IV da graduação participou da cerimônia pela plataforma Teams, enquanto familiares e amigos puderem acompanhar tudo pelo YouTube da Instituição.Ao todo, 57 ex-alunos receberam a outorga, na presença virtual do Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; da coordenadora do curso, Profa. Ma. Elizabete Garcia Arroyo Marchi; da coordenadora-adjunta, Profa. Ma. Cristina Forti Iamada; do paraninfo do curso, Prof. Esp. José Rubens Naime; da patronesse Profa. Ma. Gracielly De Souza Pantano; e do homenageado com o nome da turma, Prof. Esp. Carlos Alberto Tellis; além de professores, familiares e amigos.Em seu discurso, Naime refletiu sobre o convite em ser paraninfo da turma e aconselhou os novos colegas de trabalho a confiarem na ciência. “Não sejam negacionistas, cuidem de seus pacientes e familiares. Procurem por soluções em seus mestres e nos livros. Não se curvem aos que desconhecem a ciência e caem no besticismo das medicações sem necessidade, mas busquem o conhecimento, a ética, a honestidade e a oração que eleva ao prazer que dignifica”, reforçou.Em seguida, a patronesse Gracielly relembrou o dia de sua colação e reforçou que, mesmo à distância, todos se permitissem viver as emoções dessa conquista que muda vidas. “A humanidade precisa dos rituais de passagem, que marcam a nossa existência. Hoje, vocês são inseridos no mundo da Medicina. Então, eu os convido a sentirem o quão especial este momento é”, enfatizou.Em sua fala, a coordenadora Elizabete orientou que a Medicina é mais que uma vocação, é uma missão. “Nossa profissão não terá sentido se não tocarmos o coração de nossos pacientes e familiares. Quando não puderem curar, poderão ser o braço que apoia, a palavra que conforta, o silêncio que respeita e o instrumento que alivia. Por isso, jamais digam que não há nada a fazer, sempre há alguma coisa”, instruiu.Na sequência, a aluna Akila da Silva Manzano foi consagrada com a Láurea Acadêmica, por destacar-se ao longo da graduação e fazer a diferença durante o curso.A Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, mencionou o filósofo Aristóteles em seu discurso. “As raízes da educação são amargas, mas seus frutos são doces - e vocês são esses frutos. Nós, da Unifev, esperamos que continuem neste caminho, pois é o amor por aquilo que fazemos que nos permite seguir”, refletiu.A Reitoria da Unifev parabenizou e agradeceu a todos e encerrou desejando muito sucesso na carreira de cada um e que representem bem o Centro Universitário de Votuporanga.