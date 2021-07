Após encerramento das atividades na Vikstar, deputado luta para manter os trabalhos da operadora na cidade, por meio de outra empresa

publicado em 03/07/2021

O deputado Carlão Pignatari disse que está trabalhando nos bastidores para manter o call center da Vivo em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari também foi inquirido em sua entrevista na Cidade FM sobre suas ações políticas para gerar empregos em Votuporanga, principalmente em relação à Vikstar, que encerrou suas atividades e deixou centenas de famílias desempregadas.

Em sua resposta o deputado afirmou que teve uma reunião com o presidente da Vivo sobre a tentativa de manter as atividades de call center da operadora em Votuporanga, só que por meio de outra empresa do segmento.