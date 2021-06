Entidade tem diversas vagas abertas; empresas que estão em busca de algum perfil específico podem solicitar a ajuda da ACV

publicado em 22/06/2021

A entidade mantém o serviço de Recrutamento e Seleção, que consiste no recebimento de currículos e o repasse para lojas interessadas (Foto: Comunicativa)

Quem procura um emprego ou é empresário e quer contratar um profissional para sua equipe pode contar com a Associação Comercial de Votuporanga – ACV. A entidade mantém o serviço de Recrutamento e Seleção, que consiste no recebimento de currículos e o repasse para lojas interessadas.Diversas vagas estão abertas e são divulgadas, periodicamente, nas redes sociais da entidade, entre elas as de frentista, vendedor para vários ramos, caixa, estoquista, costureira, marketing, estagiário para redes sociais, entre outros.O presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta explica que o serviço é totalmente gratuito e com resultados muito positivos. “As empresas que estão em busca de algum perfil específico entram em contato com a nossa equipe e auxiliamos na divulgação da vaga e na seleção do currículo com o profissional de Recursos Humanos. Após essa triagem, enviamos as sugestões ao empresário que decidirá pela contratação”, conta.A ideia é colaborar, tanto com quem procura uma vaga, quanto com empreendedores interessados em contratar. Entre março de 2020 e março de 2021, a ferramenta intermediou o preenchimento de, aproximadamente, 80 vagas.Os candidatos que têm interesse numa colocação no mercado devem enviar o currículo completo para emprego@acvnet.com.br Os dados são cadastrados no Banco da ACV para oferta a futuros contratantes. Mais informações pelo 17-34264044.