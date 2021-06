Diante do cenário atual da pandemia, a organização discute a realização da 11ª edição evento no formato on-line de novo

publicado em 24/06/2021

Edição deste ano do Fliv vai ser realizada no segundo semestre; atualmente, organização discute formato on-line de novo (Foto: Divulgação)

Atualmente, a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo discute sobre os preparativos para a 11ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), que está prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano, conforme informou a Pasta.De acordo com a Prefeitura, uma das pautas que a organização discute é a realização do evento no formato online, igual ocorreu no ano passado, por conta do atual cenário da pandemia no município. Isso mesmo levando em consideração o avanço da vacinação no município.A Administração também informou que novas informações sobre o Fliv serão divulgadas em breve, mas não especificou quais informações nem estipulou uma data específica."O Fliv é um dos maiores eventos multiculturais do país, que reúne, em sua programação, diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura, com grandes nomes do cenário nacional e também com a participação de artistas de Votuporanga", descreveu a Pasta, em nota.Em 2020, a décima edição do evento teve programação on-line com 50 atrações, que foram transmitidas em páginas no Facebook e no YouTube. Dessas, 20 apresentações foram de mais de 100 votuporanguenses. No total, o evento contou com 56 horas de transmissão e ultrapassou nove mil visualizações."Oficineiros", escritores e os demais artistas que estavam entre as atrações puderam se conectar com os espectadores, por meio da internet, direto dos seus locais de criação. Foi o caso, por exemplo, de Kiara Terra, que apresentou, lá de Portugal, contações de histórias.O evento também trouxe uma apresentação de balé aéreo, que a população pôde assistir de duas formas: transmissão ao vivo nas redes sociais e drive-in.