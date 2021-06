Experiência realizada no último sábado, segundo a Administração Municipal, foi positiva e iniciativa será aplicada aos demais sábados durante a pandemia

publicado em 18/06/2021

Rua Amazonas será interditada todos os sábados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir deste sábado (19), a Rua Amazonas passará a ser interditada para o trânsito de veículos das 9h às 13h no trecho entre a Itacolomi e a Alagoas. Após experiência positiva realizada no último sábado, Dia dos Namorados, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga entendeu que a medida cumpriu com o objetivo de proporcionar espaço mais amplo para os pedestres e, com isso, evitar aglomeração.