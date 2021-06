Interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para retirar uma Carta de Encaminhamento ou obter mais informações sobre as vagas

publicado em 09/06/2021

De carpinteiro a estagiário de Engenharia Civil, o PAT de Votuporanga tem vagas abertas para diversos cargos na cidade (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga está com vagas abertas para seis cargos. Dessas, quatro exigem experiência e as demais duas são voltadas para quem está cursando Ensino Superior em Engenharia Civil.As vagas que exigem experiência são para os cargos de carpinteiro, cozinheira geral, encarregado de obras e pedreiro.Já as que são voltadas para estudantes do Ensino Superior são para os cargos de estagiário e assistente de Engenharia Civil. No caso da vaga de estágio, o candidato deve estar cursando a partir do terceiro ano do curso da área.Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para retirar uma Carta de Encaminhamento ou obter mais informações sobre as vagas.O PAT de Votuporanga fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, nº4497 e atende de segunda a sexta, das 9h às 15h.- Assistente de Engenharia Civil (cursando faculdade): 1 vaga;- Carpinteiro (com experiência): 1 vaga;- Cozinheira geral (mulheres com experiência): 1 vaga;- Encarregado de obras (homens com experiência): 1 vaga;- Estagiário de Engenharia Civil (cursando a partir do 3º ano): 1 vaga;- Pedreiro (com experiência): 1 vaga.