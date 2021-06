Agora, a Imperial é revenda master da tinta e produtos da multinacional Sherwin-Williams

publicado em 12/06/2021

Imperial Tintas reinaugurou ontem sua loja com condições especiais, novidades multinacionais e atendimento especializado (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Imperial Tintas além de comemorar na sexta-feira (11) um ano de sucesso no mercado votuporanguense, reinaugurou também a nova loja na rua Pernambuco, 2958 e com uma novidade especial. Agora, a Imperial é revenda master da tinta e produtos da multinacional Sherwin-Williams.

Com a nova instalação, a população de Votuporanga conta com uma linha completa para pintura e acabamento para obras, reformas e construções. Desde preparação com massa corrida, fundo preparador, seladora, látex, esmaltes, além de ferramentas e acessórios em geral para o pintor.

“Além de ter essa loja com a parceria de uma grande marca, multinacional e do atendimento que os votuporanguenses já conhecem”, disse Marcão Braz, um dos diretores da empresa.