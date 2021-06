Confira as estreias recentes de filmes e séries nas plataformas de streaming para curtir no 'escurinho' de casa

publicado em 19/06/2021

Entre as estreias recentes no streaming estão ‘Paternidade’, ‘Sessão de Terapia’ e ‘Luca’ (Imagens: Divulgação)

Da redaçãoApesar de Votuporanga ter voltado a contar com um cinema (o Novo Cine Votuporanga), também é possível curtir estreias de filmes e séries no “escurinho” de casa, por meio das plataformas de streaming (Netflix, Globoplay, Disney+ etc).Veja abaixo o que estreou recentemente nos catálogos para assistir neste fim de semana:Na Netflix, o drama "Paternidade", que é inspirado numa história real, estreou ontem no catálogo. No longa, Matt (Kevin Hart) fica viúvo e precisa conciliar a dor da perda com os cuidados da filha pequena. Outra estreia de ontem foi a quarta temporada de "Elite", série espanhola que mostra as confusões amorosas de estudantes abastados.Já no Globoplay, estreia mais um episódio da quinta temporada da série "Sessão de Terapia", que é dirigida e estrelada por Selton Mello. Os dez primeiros episódios foram lançados no começo do mês, enquanto os outros cinco da temporada estão estreando semanalmente.A plataforma Disney+ também aposta no lançamento semanal dos episódios das suas produções. A série da vez é "Loki", cuja trama se passa após os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato", em que o "vilão bonzinho" interpretado por Tom Hiddleston escapa para uma linha do tempo alternativa do UCM (Universo Cinematográfico da Marvel). O segundo episódio estreou na quarta-feira (16).Outra estreia muito esperada no streaming da Disney foi “Luca”. A nova animação da Pixar, que chegou ao catálogo ontem, é sobre dois monstros marinhos capazes de assumir uma forma humana quando saem do submundo aquático onde vivem. Luca é um garoto tímido e fascinado pela superfície, mas seus pais o proíbem de ir à cidade. Já Alberto é uma criatura extrovertida que adora sair da água e está sempre atrás de aventuras.Já quem quiser curtir o “escurinho” do cinema no fim de semana, o Novo Cine Votuporanga traz em cartaz os filmes: "Amor, Casamentos e Outros Desastres", "Invocação do Mal 3", "Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos" e "Spirit: O Indomável".