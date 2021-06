De acordo com a Prefeitura, entre as vagas há uma oportunidade de estágio em Engenharia Civil

publicado em 02/06/2021

PAT de Votuporanga tem vagas de emprego distribuídas entre sete cargos; interessados devem comparecer pessoalmente ao Posto (Foto: A Cidade)

Da redação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga tem sete vagas de emprego abertas, distribuídas entre sete cargos, que vão desde almoxarife até chapeiro.De acordo com a Prefeitura, entre as vagas há uma oportunidade de estágio em Engenharia Civil. Para esta, o interessado deve estar cursando, no mínimo, o terceiro ano do curso na área.As outras oportunidades são para almoxarife, carpinteiro (para empresa de engenharia e construção civil), chapeiro (para fazer lanches variados), encarregado de obras, marceneiro (móveis) e pedreiro. Segundo a Prefeitura, todas essas vagas exigem experiência.Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para retirar uma Carta de Encaminhamento ou obter mais informações sobre as vagas.O Posto fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, nº4497 e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.- Almoxarife: 1 vaga;- Carpinteiro: 1 vaga;- Chapeiro: 1 vaga;- Encarregado de obras: 1 vaga;- Estagiário de Engenharia Civil: 1 vaga;- Marceneiro (móveis): 1 vaga;- Pedreiro experiente: 1 vaga.(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)