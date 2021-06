Data coincidiu com o segundo sábado do mês e lojas abrirão até às 18h para atender os namorados que deixaram para última hora

publicado em 08/06/2021

O comércio estará aberto nesse sábado para atender os namorados que deixaram para comprar o presente de última hora (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brApesar da crise econômica em razão da pandemia de Covid-19 e com a perspectiva da chegada de uma temida terceira onda, a proximidade do Dia dos Namorados traz a expectativa de aquecimento das vendas na cidade. De acordo com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), a perspectiva é de que a data traga um acréscimo de 10% nas vendas em relação ao ano passado.E para ajudar nessa projeção a data coincidiu com o segundo sábado do mês, data em que tradicionalmente o comércio tem atendimento estendido. Sendo assim, os namorados que deixaram para a última hora terão até as 18h de sábado para garantir o presente do amado(a). No decorrer da semana os horários seguem normais, com atendimento das 8h às 18h.Para incentivar os consumidores a comprarem no comércio local, a ACV lançou a campanha “O Amor nos Conecta”, onde os lojistas prepararam ofertas para garantir o melhor presente do Dia dos Namorados. O slogan da campanha é: “Esteja on para o amor sempre”.OnlineEm razão da pandemia muitos namorados optaram por fazes suas compras de forma online, o que motivou o Procon a apresentar dicas para comprar com mais segurança e evitar aborrecimentos.De acordo com o órgão, só nos quatro primeiros meses deste ano, foram registradas mais de 105 mil demandas de consumidores que tiveram problemas com compras pela internet. As reclamações de e-commerce somaram 49% das queixas na comparação com as outras modalidades de compras.Diante dessa situação, as principais dicas do órgão são: fazer uma pesquisa de preços, buscar recomendações e informações sobre o site, inclusive se o fornecedor tem endereço físico, CNPJ e se disponibiliza contato para dúvidas são medidas importantes. É recomendável consultar no site do Procon-SP a lista de sites não recomendados.“Antes de fazer sua compra, entre no site do Procon-SP e consulte informações sobre a empresa; verifique também o site receita.fazenda.gov.br. É interessante checar a política de pós-venda da empresa e, além disso, trocar a sua senha regularmente para evitar clonagens”, alerta o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez.O consumidor deve estar atento à forma como procura o fornecedor: não deve responder mensagens de publicidade ou acessar os links enviados. É ele quem deve buscar o fornecedor por sua iniciativa, acessando as páginas oficiais.Preços muito abaixo do mercado podem indicar problemas, como golpes, fraudes, mercadoria falsificada etc. É direito previsto pelo Código de Defesa do Consumidor a devolução do item adquirido no prazo de sete dias da compra ou da entrega; nesse caso, o consumidor não deve ser cobrado por nenhum valor e, de preferência, deve registrar o pedido de cancelamento por escrito.