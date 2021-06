Atual presidente diz que apresentará a chapa novamente para a reeleição; votação será no próximo dia 30 de junho

publicado em 23/06/2021

A Assembleia será realizada no auditório “Nasser Marão”, localizado na rua Mato Grosso, nº 3549 (Foto: Comunicativa)

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizará a eleição da nova Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da entidade para o mandato de julho de 2021 a junho de 2022. Os associados estão sendo convidados a acompanhar a Assembleia Geral Ordinária marcada para o próximo dia 30 de junho, com a primeira chamada a partir das 8h30.Na mesma oportunidade, o atual presidente Carlos Eduardo Ramalho Mata, fará a prestação de contas do seu mandato com a apresentação e análise do relatório de resultados do exercício. Os presentes poderão avaliar os dados e apresentar dúvidas.“Foi um ano de muitos desafios, por conta da pandemia, mas me sinto muito honrado por estar à frente de tão importante entidade. Irei apresentar a minha chapa, novamente, para que possamos ter a oportunidade de trabalhar por mais um ano pela ACV, certos de termos novos tempos com a vacina para todos e o pós-pandemia”, destaca Carlinhos.A Assembleia será realizada no auditório “Nasser Marão”, localizado na rua Mato Grosso, nº 3549.Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 75 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.