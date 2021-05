A equipe conta com um veterinário preparado para atender seu pet, serviço individualizado de pet shop, além de uma variedade de produtos

publicado em 13/05/2021

Rede Pop Pet Center realiza mega inauguração hoje, a partir das 9h, com uma proposta diferenciada para atender seu pet (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNesta sexta-feira (14) a rede Pop Pet Center inaugura sua primeira unidade do Estado de São Paulo, em Votuporanga. Com uma linha completa de rações, medicamentos, vacinas, acessórios, consultório veterinário, brinquedos ebanho e tosa, a loja trás um novo conceito para o mercado do setor na região e tem mega inauguração marcadapara acontecer a partir das 8h.Localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, 2132, Bairro Pozzobon, a Pop Pet Center chega uma proposta inovadora para trazer mais conforto, qualidade de atendimento e serviço especializado. A equipe conta com um veterinário preparado para atender seu pet, serviço individualizado de pet shop, além de uma variedade de produtos.“Será um prazer receber a todos para conhecer a nova loja em Votuporanga, com esse diferencial que temos para oferecer para vocês. Estamos lá amanhã no sábado e no domingo. Aguardamos a todos, teremos sorteio de brindes, teremos café da manhã, teremos bastantes novidades lá”, disse a proprietária Etienne Peu de Castro e Borges, sócia-proprietária da unidade votuporanguense.A marca que é de origem goiana, já se tornou a quarta maior rede de Pet Center do Brasil e soma mais de 90 lojas inauguradas em todo o país.“Queremos agradecer a população que tem nos recebido, até mesmo antes da inauguração, bons feedbacks. Sabemos que criaremos ai uma história de muito sucesso e alegria. O pet ele remete a isso, a alegria. Então é essa história que queremos com Votuporanga. Quero agradecer de antemão a receptividade, o carinho das pessoas aqui com a nossa marca e com certeza, traremos ainda grandes novidades e teremos grandes alegrias aqui em Votuporanga”, disse Ademar Rosa Cabral Júnior, diretor executivo da Rede Pop Pet Center.A Pop Pet Center trabalha com horários especiais de atendimento aos sábados até as 18h e aos domingos até as 13h.