Contemplados pela campanha 'Amor sempre presente' levaram para casa dez vales-compras de R$ 500 e uma moto 0 km

publicado em 20/05/2021

Bruno Fernandes Lima foi o sortudo que levou para casa a moto Suzuki DK150, 0 km da campanha de Dia das Mães da ACV (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs contemplados da campanha de Dia das Mães da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) receberam e levaram para casa na quinta-feira (20), em evento restrito, os seus prêmios (dez vales-compras de R$ 500 e a moto 0 km). Nomeada de ‘Amor sempre presente’, mais de 150 mil cupons concorreram entre os ganhadores.Mais uma vez, a Associação movimentou o comércio de Votuporanga durante o Dia das Mães e fechou a participação desse ano com sucesso, mesmo em meio à pandemia e restrições governamentais. Para o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, o sucesso e os mais de 150 mil cupons envolvidos é motivo em dobro para continuar.“A Associação Comercial o papel dela é justamente esse é poder proporcionar ao empresário associado grandes campanhas, nelas atrair nossos consumidores. Foi um desempenho fantástico, ficamos muito felizes, fechamos com chave de ouro. Eu tenho certeza que vai impactar e muito na vida dessas pessoas. Essa é nossa obrigação, trabalhamos para isso e estamos aqui sempre preparando e fazendo campanhas que realmente dê resultado”, disse ele.Já pensando a longo prazo, Carlos Matta relatou que todo o setor responsável pela realização das campanhas já está a todo vapor preparando duas novas campanhas, a do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais. “Agora a gente já trabalha em cima dessas duas campanhas”, completou.Quem comemorou em dobro foi Bruno Fernandes Lima, morador do bairro Jardim Alvorada, ele foi buscar a moto Suzuki DK150, 0 km. Ele participou da campanha com apenas dois cupons, após comprar na Sueli Center com a atendente Gleice, uma semana antes do sorteio. “Veio em boa hora e é inacreditável”, disse ele.Além de Bruno os ganhadores dos vales-compras de R$ 500 também foram retirar seus prêmios: Breno José da Silva Batista, cliente da Grandes Lagos, atendido por Gabrielly e morador de Valentim Gentil; Maria Rosana Soares Caporalini, de Votuporanga, cliente da Ideal Calçados atendida por Selma; Gisele Neves da Silva, de Votuporanga, cliente do Porecatu Loja 2, atendida por Heloísa.Também Selma de Ornelas, de Votuporanga, atendida pela Daniela na Estofados Primor; a votuporanguense Evanir Feltrin Raganini, comprou no Santa Cruz com Ana; Edison Caires, de Votuporanga, cliente da Lojas Longo; Marlene Guimarães Souza, votuporanguense, cliente da Chita de Luxo e comprou com Jéssica.Além de Eduardo dos Santos Correia, cliente da Moda Ka, atendido por Marciele, de Votuporanga; Ana Caroline Negrini Parisi, de Votuporanga, foi atendida pela Rita na A Ideal Calçados; e Jucilene Alves Botão, comprou na Unikids com Luana e também é moradora de Votuporanga.