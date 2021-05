Intenção é levar ações culturais, esportivas, educativas e de entretenimento que promovam participação e valorização da comunidade local

publicado em 05/05/2021

Novo Centro Comunitário será na Rua Canadá, entre as ruas Do Faveiro, Adelina Ferrari e Paraíba (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga reuniu representantes de diversas secretarias municipais nesta quarta-feira (5) para traçar as ações e projetos que serão implantados no novo Centro Comunitário do bairro Vila América.Segundo a presidente Rose Seba, a intenção é levar ações culturais, esportivas, educativas e de entretenimento que promovam participação e valorização da comunidade local. “As secretarias estão unindo forças, todas juntas, em parceria também com a Paróquia Bom Jesus e líderes de bairro daquela região, para proporcionar ações que beneficiam a população”, disse Rose.A Prefeitura conquistou R$ 700 mil de recursos com o Governo do Estado para construção do novo Centro Comunitário mediante apoio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).O projeto da obra, bem como o orçamento e as documentações técnicas serão enviados para o setor de Licitações da Prefeitura para iniciar o processo de contratação da empresa que fará a construção.O novo Centro Comunitário será na Rua Canadá, entre as ruas Do Faveiro, Adelina Ferrari e Paraíba.