Menino está 'super bem' depois de passar por cirurgia, na França, para controlar as crises causadas pela doença rara que tem

publicado em 20/05/2021

Thaisa Faneco, Pedrinho e sua mãe, Nathani Rodrigues, embarcaram para o Brasil em março; hoje, o menino está bem e sem crises (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoBrincando, pulando, assistindo aulas em casa e sem crises de epilepsia. É assim que Pedro Francisco Rodrigues, de sete anos, o "Pedrinho de Cosmorama", leva a vida com a família hoje em dia.No final de fevereiro, ele embarcou para a França para passar por uma cirurgia que iria ajudá-lo a controlar as crises causadas pela doença rara que tem, a Hamartoma Hipotalâmico, também conhecida como Epilepsia Gelástica. O menino foi acompanhado pela mãe, Nathani Rodrigues, e uma amiga da família, a funcionária pública Thaisa Faneco."Deu tudo certo, está tudo bem. Ele está ótimo, nem parece que fez cirurgia. A recuperação dele foi a melhor possível. Ele está super bem", contou Thaisa, que ajudava a família do menino a cuidar dele.Ele, a mãe e Thaisa passaram 28 dias na França, onde Pedrinho passou pela cirurgia e fez todo o acompanhamento pós-cirúrgico e o tratamento para a doença. O menino e suas acompanhantes embarcaram de volta para o Brasil no dia 23 de março.O momento do embarque, inclusive, foi registrado e postado na página @ajudapedro, no Instagram, em que a família publicava atualizações e fotos do menino."É sempre Deus! Obrigado por tudo pessoal, estamos embarcando de volta pra casa. Que Deus abençoe a nossa viagem e que a vida seja leve daqui pra frente! Gratidão eterna", disse a família.Apesar da preocupação com Pedrinho e seu tratamento, eles também puderam "turistar" um pouco pelo país durante o período em que ficaram lá."Estava tudo fechado, em lockdown, mas deu para a gente conhecer algumas coisas, mesmo pelo lado de fora. É gostoso lá, bem diferente daqui", disse Thaisa.Um desses lugares foi a Basílica do Sagrado Coração, que fica em Paris. Mesmo com as medidas restritivas da cidade, por conta da pandemia, eles puderam conhecer o interior da igreja."Demos uma passadinha na Basilique Sacré de Coeur para agradecer por todas as bênçãos derramadas na vida do Pedro até aqui. Foram dias difíceis, mas, graças ao nosso Deus, que é bom o tempo todo, será vida nova daqui pra frente!", relatou a família, em rede social.Pedrinho faz acompanhamento médico desde os dois anos, pois sofre com a doença rara Epilepsia Gelástica. Por conta dela, o pequeno tinha crises de risos descontroladas, chegando até a perder os sentidos em alguns casos.A amiga da família, então, organizou uma "vaquinha", que conseguiu arrecadar R$250 mil para a realização da cirurgia na França.A viagem para lá estava marcada, inicialmente, para 7 de novembro do ano passado, mas acabou sendo adiada porque o consulado não tinha liberado a viagem, em razão da segunda onda da Covid-19 que o país enfrentava.Após terem que esperar mais quatro meses, o menino, sua mãe e a amiga puderam viajar para a França, onde ele passou pelo procedimento e tratamento necessários.