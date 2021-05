O projeto ‘Caixa Solidária’ irá reverter tudo o que for arrecadado para instituições de caridade do município

publicado em 12/05/2021

Agências da Caixa de Votuporanga aderem à campanha da instituição e se tornaram ponto de coleta de alimentos (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

As agências da Caixa Econômica Federal de Votuporanga aderiram à campanha nacional de arrecadações de alimentos da instituição e se tornaram ponto de coleta para doações. O projeto ‘Caixa Solidária’ irá reverter tudo o que for arrecadado para instituições de caridade do município.

A campanha iniciou a pelo menos duas semanas e tem movimentado boas ações no município. Segundo o gerente, Victor da Silva Freddi, não haverá distribuição direta dos alimentos nesses locais. A distribuição será feita em parceria com o programa ‘Pátria Voluntária´, do Governo Federal.

Para receber as doações as instituições deverão estar regularmente cadastradas no projeto Brasil Acolhedor. Victor explicou que as entidades ainda estão em fase de cadastramento e a lista com o nome das instituições que receberão as doações será divulgada em breve.

De acordo com a própria Caixa, a expectativa é doar 160 toneladas de mantimentos em 2021. O número faz alusão aos 160 anos da Caixa, que foram comemorados no dia 12 de janeiro.