publicado em 17/05/2021

Nova loja oferece uma linha completa de rações, medicamentos, vacinas, acessórios, brinquedos, banho e tosa (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA rede "Pop Pet Center" inaugurou, em Votuporanga, sua primeira unidade no estado de São Paulo. A inauguração, realizada na semana passada, contou com café da manhã e até sorteio de brindes. A nova loja fica na avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº2132, no bairro Pozzobon.A rede oferece um conceito inovador para o mercado do setor na região, trazendo mais conforto, qualidade de atendimento e serviço especializado. No caso de Votuporanga, a nova loja oferece uma linha completa de rações, medicamentos, vacinas, acessórios, brinquedos, banho e tosa.Além da variedade de produtos, a equipe conta com um veterinário preparado para atender os pets, num serviço individualizado de pet shop e consultório veterinário.A rede "Pop Pet Center" trabalha com horários especiais de atendimento aos sábados até as 18h e aos domingos até as 13h.De origem goiana, a marca já se tornou a maior rede de Pet Center do Brasil, somando mais de 90 lojas inauguradas em todo o país."Sabemos que criaremos uma história de muito sucesso e alegria. O pet ele remete a isso, a alegria. Então é essa história que queremos com Votuporanga. Quero agradecer de antemão a receptividade, o carinho das pessoas aqui com a nossa marca e, com certeza, traremos ainda grandes novidades e teremos grandes alegrias aqui em Votuporanga", disse Ademar Rosa Cabral Júnior, diretor executivo da rede.