publicado em 12/04/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Daniel David (MDB) solicitou na segunda-feira (12) ao prefeito Jorge Seba (PSDB), que permita a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de forma presencial. Segundo o parlamentar, Deus está acima de tudo e as celebrações religiosas são sim essenciais.O discurso do vereador se deu após Seba, apesar de promover algumas flexibilizações contrárias às determinações da Fase Vermelha do Plano São Paulo, seguir o Governo do Estado apenas em relação às atividades religiosas e proibir a realização de cultos e missas presenciais no município.“Fiz a solicitação de que, havendo a possibilidade, das igrejas estarem também sendo abertas, é claro, com total cuidado e distanciamento. O prefeito ficou de ver até este final de semana essa possibilidade e dar um retorno para nós que, acredito, vai ser positivo”, disse Daniel.O edil afirmou ainda que é necessário apenas seguir as regras de distanciamento e cuidados para que as igrejas possam se manter abertas. “Se há algo essencial acredito que está aí, pois Deus está acima de tudo e de todos. É uma necessidade sim, e nós temos visto tantas pessoas depressivas, estressadas, abatidas e tenho certeza que essa questão da igreja faz a diferença na vida de todos. Peço para o prefeito para que ele realmente pense com carinho para que possa voltar as atividades religiosas”, concluiu.A solicitação de Daniel foi acompanhada pelos vereadores Chandelly Protetor (Podemos), Nilton Santiago (MDB), Osmair Ferrari (PSDB), Jezebel (Podemos) e Cabo Renato Abdala (Patriota).O assunto foi tema de polêmica nos últimos dias. Depois de uma liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) autorizar as atividades religiosas no Domingo de Páscoa, o Plenário da Corte revogou a decisão e permitiu que estados e municípios proibissem os cultos e missas. Com a decisão, o governador João Doria (PSDB) decidiu determinar novamente o fechamento das igrejas e o prefeito Jorge Seba o acompanhou nessa questão.Neste final de semana, apesar de estarem proibidas de abrir, tanto pelo decreto estadual, como pelo municipal, muitas igrejas mantiveram suas atividades, inclusive com relatos de aglomeração.Em contato com a Prefeitura, o setor de fiscalização informou que não foram aplicadas multas durante o fim de semana, mas sim algumas orientações. A administração informou ainda que seguem em vigência as normas do decreto.