Jorge Seba (PSDB) e o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), anunciaram a construção de 180 moradias populares

publicado em 09/04/2021

Obras foram anunciadas em coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (9) na presença de autoridades e moradores beneficiados (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) realizou na sexta-feira (9) uma coletiva de imprensa na companhia do deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB) para anunciar a assinatura de convênios para a construção de 180 moradias populares, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) visando o desfavelamento de bairros como Matarazzo, Esmeraldo e Pró-Povo, além da construção de uma nova escola estadual no Pacaembu.Para o desfavelamento, a Prefeitura deve investir mais de R$ 1,5 milhão na aquisição de uma área (aos fundos da antiga Colônia da Fepasa), onde serão edificadas as moradias. A Câmara Municipal deverá aprovar a iniciativa e depois o Governo do Estado entrará com o projeto para o início das obras.“O projeto será iniciado tão logo a gente tenha a área no nosso domínio, depois vem a infraestrutura e as casas. Desde o nosso primeiro dia de governo apontamos como uma das prioridades a questão do desfavelamento. Não é possível a gente assistir seres humanos sendo tratados diferente e hoje estamos dando o primeiro passo para mudar isso, buscando a tão sonhada casa para pessoas que moram em situações desiguais”, disse o prefeito.O anúncio foi acompanhado por alguns dos moradores que sempre se mobilizaram em prol do desfavelamento, como é o caso da senhora Rita Gouveia. “É uma conquista de 50 anos para gente. Nascemos lá, nossos avós já morreram e ninguém conseguiu, mas agora essa espera acabou”, disse ela.Junto ao desfavelamento foi anunciada a construção de uma escola estadual no bairro Pacaembu, que irá atender cerca de 600 alunos do sexto ao nono ano e também do ensino médio, em período integral, em uma das regiões que mais cresce na cidade.“Essa nova escola lá no Pacaembu, que é um bairro que está crescendo muito, será de ensino integral, que tem os melhores resultados do ensino no nosso estado e do Brasil”, disse Carlão Pignatari.A escola, segundo o Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto, será construída em uma área de dez mil metros quadrados oferecida pela Prefeitura.