O suspeito foi abordado na rodovia Feliciano Sales Cunha, ele havia furtado implementos agrícolas em Lourdes, anteontem

publicado em 22/04/2021

Policiais Militares prenderam em Nhandeara um ladrão que furtou implementos agrícolas, arma de fogo e munições de uso restrito (Foto:Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Policiais Militares da 3ª CIA do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam em flagrante um ladrão por furto de implementosagrícolas e porte irregular de arma em Nhandeara.

De acordo com a ocorrência policial, a equipe abordouE. D., 57 anos, na rodovia Feliciano Sales Cunha, após ter sido avistado em atitude suspeita no Posto 508.Ele conduzia um Renault/Duster e trazia junto ao carro um reboque, que segundo ele foi alugado em Floreal, com implementos agrícolas furtados em Lourdes, cidade que fica a 52 km de Nhandeara.