Posto retomou o atendimento presencial nesta semana, graças ao decreto da Fase de Transição do Plano SP

publicado em 28/04/2021

O PAT de Votuporanga volta a oferecer atendimento presencial, graças à Fase de Transição do Plano SP, e tem vagas para três cargos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Votuporanga retomou o atendimento presencial nesta semana, graças ao decreto da Fase de Transição do Plano SP, com medidas mais brandas de restrição.Agora, os interessados em se candidatar às vagas de emprego que exigirem ir até o Posto devem fazer agendamento prévio pelo número (17) 3421-4488.O Posto atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e fica no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, nº4497.O PAT tem vagas de emprego distribuídas entre três cargos. Veja abaixo:Um deles é torneiro mecânico, que exige experiência. Os interessados devem comparecer pessoalmente no PAT para obter mais informações, efetuar o cadastro e retirar a carta de encaminhamento. Tem que levar documentos pessoais e Carteira de Trabalho.Outro cargo com vaga é vendedor interno, para atuar na área de captação de clientes e atendimento. O cargo é comissionado e o horário de trabalho é das 9h às 18h, de segunda a sexta, e das 9h ao meio-dia aos sábados. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail geovaniativittamovel@gmail.com.O terceiro cargo é propagandista de aplicativo, com formação técnica ou superior nas áreas de administração, marketing ou saúde, com conhecimentos em vendas externas, sistemas WEB, conectividade, marketing digital e pacote Office. O salário é de R$1,5 mil mais benefícios internos e os interessados devem encaminhar currículo para vagas@grupopessoa.com.br.