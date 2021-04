Representantes das comunidades evangélicas, católica e espírita oraram pelos profissionais que atuarão na unidade e pacientes

publicado em 05/04/2021

Hospital de Campanha entrou em atividade nesta segunda-feira (5) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Uma cerimônia ecumênica, envolvendo representantes das comunidades evangélicas, católica e espírita, marcou o início dos atendimentos no Hospital de Campanha de Votuporanga na manhã desta segunda-feira (5). A partir de agora, os pacientes que tiverem complicações pela Covid-19 serão atendidos na unidade que conta com 23 leitos de suporte com respiradores, até que haja a liberação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A nova unidade, que foi edificada em menos de dez dias em uma ação conjunta entre a Prefeitura, Santa Casa de Votuporanga, Governo do Estado e sociedade civil, por meio da doação de 17 empresas, também contará com setor de hemodiálise, já que a paralisação dos rins é uma das complicações comuns da doença.

“Agradecemos imensamente a Santa Casa que nos apoia nesse sentido, favorecendo com esse espaço para a construção dessa unidade de saúde, ao Governo do Estado, que também não mediu esforços em nos atender para o custeio desse serviço e a sociedade civil que se solidarizou com a proposta e uniu esforços para que pudesse ser viável, em um tempo tão curto. Toda essa estrutura foi pensada em melhor atender nossos pacientes. A palavra que nos move nesse espaço é: esperança”, disse a secretária de Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.