Entre os cargos, há vagas para home office; salários chegam a R$5 mil

publicado em 30/03/2021

Cargos se distribuem em diversas áreas, indo de motorista de caminhão a designer gráfico (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAtualmente, há oportunidades para 15 cargos em Votuporanga, incluindo vagas para home office, no site Trabalha Brasil (antigo Sine). O portal é uma alternativa para consultar quais vagas de emprego estão abertas em Votuporanga enquanto os atendimentos presenciais estiverem suspensos no PAT.Entre os salários que não aparecem como confidenciais na plataforma, as remunerações vão de R$1,4 mil a R$5 mil. Já os cargos se distribuem em diversas áreas, indo de motorista de caminhão a designer gráfico.Para se candidatar para as vagas de emprego, o interessado deve criar uma conta no site e montar seu currículo. Também é preciso ficar atento às datas de expiração das oportunidades.O atendimento presencial no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) está temporariamente suspenso, por conta das medidas restritivas decretadas pela Prefeitura.Até os atendimentos presenciais serem retomados, os serviços oferecidos pelo PAT estarão disponíveis no site do governo federal e nos aplicativos SINE Fácil e CTPS Digital.Entre os serviços que podem ser acessados nessas plataformas estão: pedido de seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, Previdência Social e vagas de emprego.Agente comercial (home office);Agente de vendas;Almoxarife;Caldeireiro (home office);Condutor de veículos a pedais;Designer gráfico;Eletricista;Encarregado de obras;Engenheiro civil (home office);Entrevistador de preços;Entrevistador de preços (home office);Instalador hidráulico;Motorista de caminhão;Representante comercial;Soldador;Vendedor de websites (home office);