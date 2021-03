Março é o mês em que mais ocorreram casos novos de Covid-19 e mortes causadas pela doença no município, até o momento

publicado em 31/03/2021

Santa Casa de Votuporanga opera com 100% de lotação dos leitos UTI Covid desde o começo de março (Imagem: Divulgação/Santa Casa)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAtualmente, 441 pessoas estão em tratamento contra a Covid-19 em Votuporanga, de acordo com o Boletim Epidemiológicoelaborado pelo Departamento de Vigilância em Saúde do município e divulgado ontem.Ainda segundo o informe, o município tem 1.157 pessoas aguardando o resultado dos exames e outras 1.748 com sintomas não graves da doença que estão em monitoramento domiciliar.Na semana passada, o Votuporanga superou a marca de dez mil casos confirmados de Covid desde o começo da pandemia, dos quais 643 foram em profissionais da saúde. Por outro lado, quase 9,6 mil casos da doença foram curados, segundo o boletim.Até o momento, Votuporanga registrou 231 mortes causadas pelo coronavírus. Considerando a estimativa da população do município, feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a letalidade do vírus é de 2,24%, de acordo com o informe. Isso significa que a cada 100 votuporanguenses que contraem o coronavírus, dois morrem por Covid.Março tem sido um mês de recordes (negativos) de indicadores do avanço da pandemia em Votuporanga. Os dados do boletim mostram que este foi o período em que mais ocorreram casos novos de Covid-19 e mortes causadas pela doença, desde o começo da pandemia.O "pico" de casos novos foi registrado no dia 23 de março, que foi a quarta terça-feira do mês. Neste dia, Votuporanga bateu recorde ao registrar mais 128 casos confirmados de Covid-19.No dia 15 deste mês, uma segunda-feira, o município bateu outro recorde: o de mortes por Covid registradas em 48 horas. Neste dia, Votuporanga registrou 11 óbitos. Entre as vítimas, estavam adultos e idosos sem comorbidades.Já em relação ao total de mortes registradas num mês, março também bateu recorde: ao todo, 86 pessoas morreram vítimas das complicações causadas pela Covid-19.Num mês trágico como esse, o jornal A Cidade trouxe, dia a dia, quem foram os votuporanguenses que, infelizmente, faleceram por conta da doença. Entre essas vítimas estavam marido e mulher; mãe e filho; jovens; quase famílias inteiras e até idosos e seus cuidadores.Enquanto isso, há aqueles que mesmo em estado grave ainda lutam pela vida em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermaria.Na Santa Casa, por exemplo, o hospital opera com 28 leitos de UTI Covid ocupados, isto é, com 100% de lotação desde o início deste mês. Na enfermaria, a situação também é preocupante: 35 dos 37 leitos voltados para pacientes com Covid estão ocupados.Os dados são do último boletim informativo, divulgado ontem pelo hospital votuporanguense.