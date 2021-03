Impressão de que a representatividade agora em São Paulo será ainda maior é unânime e traz esperança de desenvolvimento regional

publicado em 17/03/2021

Autoridades de Votuporanga e região celebraram a eleição de Carlão Pignatari para presidência da Alesp (Foto: Arquivo pessoal )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA eleição do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) repercutiu em todo o Estado, mas em especial na região, que é a sua base eleitoral e onde vive até hoje. Além dos cumprimentos de deputados de todos os partidos e do próprio governador João Doria (PSDB), autoridades de diversos setores enalteceram a conquista do tucano votuporanguense.O prefeito Jorge Seba (PSDB), por exemplo, foi um dos primeiros a homenagear seu padrinho político. Nas redes sociais, ele parabenizou o deputado. “Quero parabenizar o deputado Carlão Pignatari, eleito presidente da Assembleia Legislativa de SP. Um dos mais altos cargos do nosso Estado e que, sem dúvida, fortalece ainda mais a nossa região”, postou.Outro que fez questão de parabenizar o deputado foi o ex-prefeito Junior Marão (PSDB). Procurado pelo, ele também frisou a importância do cargo não apenas para o Carlão, como também para a cidade.“A vitória do Carlão Pignatari como presidente da Assembleia Legislativa de SP é muito importante para região noroeste paulista e especialmente para Votuporanga. E como votuporanguense me sinto orgulhoso que um dos três cargos eletivos mais importantes do Estado seja ocupado por um ex-prefeito de Votuporanga”, completou.Ainda no campo político, o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB), disse que a eleição em um momento de tanta dificuldade como a de agora traz alento para os prefeitos da região.“Esse é um momento de um valor imenso para nossa região. Nós já éramos bem representados, pois ele sempre foi um deputado muito atuante, então imagina agora uma pessoa como ele, trabalhadora, que conhece as dificuldades dos prefeitos, sendo presidente da Alesp o quanto será importante, ainda mais em um momento de tanta dificuldade como agora”, disse.Já no setor empresarial, Valmir Dornelas, responsável pelo Ville Hotel Gramadão e outros empreendimentos, disse que Carlão poderá fazer uma ponte importante com a Assembleia e o Governo, o que pode acelerar o desenvolvimento de toda a região.“Essa eleição do Carlão é muito boa para Votuporanga e também para toda a região. Através da Santa Casa já vemos a importância que tem a Assembleia com o envio de emendas para o hospital e também para o desenvolvimento de projetos no município e ter o Carlão como presidente podendo fazer essa ponte para nós será muito importante. Ele merece os parabéns, pois não é fácil ser presidente da Assembleia e se ele chegou lá é porque realmente merece”, disse.Já na área de filantropia, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, afirmou que a eleição Carlão Pignatari como presidente da Assembleia Legislativa é um marco para Votuporanga e região.“Um cidadão votuporanguense que agora lidera a Assembleia, motivo de muito orgulho para todos nós. Carlão é um defensor nato, especialmente da saúde. Sempre atento às nossas necessidades, sendo interlocutor junto ao Governo do Estado e autor de diversas emendas e projetos que beneficiam nossos pacientes. Não temos dúvidas de que ele fará muito mais por aqueles que tanto precisam. Nós, da Santa Casa, celebramos esse mandato, que fortalecerá ainda mais a harmonia entre os poderes e que representará a grandeza de Votuporanga, formada por grandes líderes”, afirmou.Na educação, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Penha Vasconcelos, disse que Votuporanga ganhará muito com um dos seus filhos ocupando um dos maiores cargos do Estado.“Com certeza a partir de agora a atuação do Carlão será muito mais forte e certamente proporcionará benefício a todo Estado de São Paulo, especialmente a região noroeste que muito ganhará com sua atuação nesse novo cargo”, concluiu.