Presidente do Sincomércio disse que o jurídico de seu sindicato já estuda a melhor forma de derrubar a decisão na Justiça

publicado em 03/03/2021

João Herrera deixou o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 e diz que vai à Justiça contra o toque de recolher (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brLogo após a confirmação do decreto que estabeleceu toque de recolher em Votuporanga, das 20h às 5h, o presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), João Herrera, pediu para sair do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 e disse que o jurídico de seu sindicato já estuda a melhor forma de derrubar a decisão na Justiça.O Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 foi criado pelo prefeito Jorge Seba para monitorar, avaliar e deliberar sobre as medidas de enfrentamento à pandemia. Nele, além de secretários municipais foram incluídos representantes do setor comercial e industrial para que todos pudessem opinar sobre as medidas a serem adotadas, mas, segundo Herrera, apenas o setor técnico tem voz ativa, motivo pelo qual ele não vê sentido de permanecer.“Lá só fala a área técnica, os médicos e enfermeiros. É besteira ficar e não poder opinar nas decisões”, disse.Para João Herrera, medidas como essa não são eficazes contra a propagação do coronavírus. “Vou sempre bater na tecla: as empresas não têm nada a ver com a propagação da doença. Nós trabalhamos só oito horas por dia, com todo um protocolo, sem aglomeração, todos preparados com máscaras, álcool, tudo. Reduzir o horário e os dias só vai causar aglomeração no dia anterior. O que eles precisam fazer é fiscalizar as aglomerações e festas que estão fazendo por aí”, completou.O Sincomércio, comandado por João Herrera, já travou algumas batalhas judiciais contra medidas da Administração Municipal. Em julho do ano passado, por exemplo, o sindicato conseguiu derrubar no Tribunal de Justiça um lockdown decretado pelo ex-prefeito João Dado (PSD). A decisão, porém, foi derrubada dias depois por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça.