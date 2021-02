O pedido também foi oficializado via indicação à Saev (Superintendência de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga)

publicado em 17/02/2021

Professor Djalma quer que a empresa responsável pela coleta do lixo divulgue cronograma com data e horário do serviço (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA falta de um horário correto para a coleta de lixo, principalmente na zona Norte da cidade, levou o vereador Professor Djalma (Podemos) à Tribuna, na sessão ordinária de anteontem, para solicitar a divulgação de um cronograma para todos os bairros. O pedido também foi oficializado via indicação à Saev (Superintendência de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga).O vereador quer que a autarquia cobre a empresa responsável pelo serviço, a Shalom Engenharia e Construções, responsável pela coleta de lixo em Votuporanga, que divulgue um cronograma do serviço para todos os bairros.“Os dias se mantém, mas de uns dois meses para cá, o horário não está sendo cumprido como era. Antes, todos os dias de manhã já estava sendo feito o recolhimento do lixo e hoje não é mais assim. A população questionou e cobrou, porque as vezes a pessoa coloca o lixo de manhã e eles vão recolher só a tarde, então pode um animal rasgar, o mau cheiro fica exposto. O pessoal reclamou bastante e pediu que a empresa nos forneça o dia e horário correto, para que as famílias se organizem na hora de colocar o lixo”, disse o vereador.O Professor Djalma fez também uma indicação ao Executivo pedindo a instalação de bebedouros nas principais praças da cidade, para que sejam utilizados por motoboys que atuam no comércio da cidade.