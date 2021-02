Sueli Friósi (PTB) apresentou na sessão desta segunda-feira (22) da Câmara Municipal de Votuporanga um projeto de lei para instituir no município o “Dia da visibilidade de pessoas transexuais”

publicado em 23/02/2021

A vereadora Sueli Friósi, do PTB, quer a instituição do “Dia da visibilidade de pessoas transexuais” em Votuporanga (Foto: A Cidade)

A vereadora Sueli Friósi (PTB) apresentou na sessão desta segunda-feira (22) da Câmara Municipal de Votuporanga um projeto de lei para instituir no município o "Dia da visibilidade de pessoas transexuais". A mesma propositura também dispõe sobre a utilização de nomes sociais em repartições públicas municipais.Para falar sobre o assunto a vereadora falou na Tribuna sobre o tema da Campanha da Fraternidade, que tem como tema "Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor" e o lema "Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade"."É importante afirmar, que hoje em dia tem uma gleba de pessoas que são LGBTQIA+ e ao movimento político social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. Dessa forma solicitei ao Executivo, que se institua o dia 29 de janeiro como o dia da visibilidade de pessoas transexuais de Votuporanga, que já é instituída em outros municípios e o Projeto de Lei que dispõe de uso social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas, travesti, transexuais, no âmbito da Administração Pública municipal direta, autárquica e fundacional, como também os das funcionárias, permissionárias do serviço público", disse a vereadora.Sueli disse ainda que ter dignidade e poder ser respeitado pela a identidade de gênero faz muita diferença para quem nunca teve apoio na comunidade em que vive, trabalha e paga impostos, como qualquer outro cidadão.