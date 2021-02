Matrículas podem ser feitas até 26 de fevereiro ou enquanto houver vagas

publicado em 02/02/2021

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, há 40 vagas disponíveis para os cursos do Projeto Guri (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulga a abertura das matrículas para o projeto Guri – Polo Votuporanga, que começaram no último dia 25 e seguem até dia 26 de fevereiro ou enquanto houver vagas para os cursos musicais, todos gratuitos.As aulas do projeto são direcionadas para crianças de seis anos a jovens e adolescentes com 18 anos incompletos.Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, “no momento, contamos com 40 vagas disponíveis para os cursos de iniciação musical, canto coral juvenil, percussão e violão. As inscrições são gratuitas e limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio”.Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar oe preencher o formulário. Assim que preenchido o formulário, será necessário entrar em contato pelo telefone (17) 99644-0301 para efetivar a matrícula.O projeto Guri é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo gerido por meio da Organização Sustenidos, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e Secretaria de Cultura e Turismo.Ao ingressar no Projeto Guri, o aluno opta pelo aprendizado de um instrumento musical, de canto coral ou de ambos os cursos. Nas aulas, são trabalhados os mais variados gêneros musicais, desde canções populares e músicas folclóricas a composições eruditas.Além de apresentar aos alunos novos estilos de música e manifestações culturais, a variedade de repertório trabalhada nos polos mantém viva as raízes culturais da própria comunidade.Nos polos do Guri as atividades são sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos. Todos fazem parte de uma equipe que passa pelos mesmos desafios e aprendizados. Nas apresentações realizadas ao público, em pequenos, médios ou grandes eventos, o resultado é produto da dedicação do grupo e, ao mesmo tempo, de cada um.Endereço: CEM Profª. Neyde Tonnani Marão, Avenida Conde Francisco Matarazzo, n° 1965, Bairro Jardim das Palmeiras l - Telefone: (17) 99644-0301Inscrições: até 26 de fevereiro ou até o preenchimento total das vagas (gratuitas)Aulas: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30