A cerimônia de ordenação presbiteral será na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, às 19h30

O votuporanguense Brenno do Nascimento Eugenio será ordenado padre amanhã (Foto: Divulgação)

A noite desta sexta-feira (20), será especial para o votuporanguense Brenno do Nascimento Eugenio. Ele se tornará padre. “Sinto uma mistura de vários sentimentos”, destacou, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.

A cerimônia de ordenação presbiteral será na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, às 19h30, com o lema “Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (João 13,1). A celebração será presidida pelo dispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, reunindo o clero, seminaristas, religiosos e religiosas, familiares e amigos.

Natural de Votuporanga, o diácono Brenno tem 30 anos e nasceu em 27 de fevereiro de 1995, filho de Adalto Eugenio e Quênnia Aparecida do Nascimento. Tem dois irmãos, Luan, o mais velho, e Brenda, a caçula. Recebeu os sacramentos do Batismo e Eucaristia na Paróquia Santa Joana Princesa e foi crismado na Capela Santo Expedito, ambas comunidades de Votuporanga.

Como não poderia ser diferente, Brenno, além de muito feliz, está um pouco apreensivo. “Às vezes, as pessoas me param na rua e falam ‘você que vai ser ordenado?’; então, dá um pouco de medo, mas eu sei que depositei a minha fé e a minha esperança e tenho certeza que estou realizando o sonho de Deus na minha vida”, contou.

De uma forma geral, o sentimento dele é de gratidão. “Sei que o Senhor estará comigo nesta nova fase. O sacerdote é chamado ir além das demais vocações, pois é pastor, juntamente com o seu Bispo, de um rebanho de pessoas, desde as católicas e não católicas. A beleza e riqueza da vocação sacerdotal é de não se entregar por amor a alguém ou algo, mas de doar por inteiro ao Amor.”

Na infância e juventude, ele já participou de grupo de jovens, foi catequista, ministro da Palavra e servo de Grupo de Oração. Em 2016 iniciou os encontros vocacionais e em 2017 ingressou no Seminário Propedêutico Santo Agostinho, em Nhandeara. No ano seguinte, deu continuidade à sua formação inicial no Seminário Maior Diocesano Sagrado Coração de Jesus, em São José do Rio Preto. Durante os anos de 2018 até 2024, estudou no Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus, onde concluiu os cursos de Filosofia e Teologia.

Durante o tempo de Seminário, realizou estágio pastoral nas seguintes Paróquias: Santa Luzia, em Votuporanga (2017), São João Batista, em Nhandeara (2018), São Cristóvão, em Votuporanga (2019), Santa Joana Princesa, em Votuporanga (2021/2022), Santo Antônio de Pádua, em Cosmorama (2023), São João Batista, em Américo de Campos, e São Roberto Belarmino, em Pontes Gestal (2023/2024).