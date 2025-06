O inverno começou oficialmente nesta sexta-feira, e já trouxe consigo a previsão de uma onda de frio intenso para Votuporanga, a partir da próxima semana

publicado em 21/06/2025

Temperaturas podem cair a até 5?°C a partir da próxima terça-feira em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O inverno começou oficialmente nesta sexta-feira (20), e já trouxe consigo a previsão de uma onda de frio intenso para Votuporanga, a partir da próxima semana. De acordo com os principais institutos de meteorologia, como o Climatempo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade deverá enfrentar uma queda brusca nas temperaturas, especialmente na madrugada de terça-feira (24), quando os termômetros devem marcar mínimas entre 5?°C e 7?°C, com máximas que não devem ultrapassar os 18?°C.

Apesar do frio intenso previsto para o início da semana, a tendência é de rápida elevação nas temperaturas a partir de quinta-feira (26), com mínimas subindo para cerca de 16?°C e máximas alcançando 26?°C. Nos dias seguintes, até o final da semana, os termômetros devem continuar em elevação gradual, com mínimas entre 16?°C e 18?°C e máximas variando entre 28?°C e 30?°C. Já na segunda-feira (30), está prevista uma nova leve queda, com mínima de 13?°C e máxima de 23?°C.

Esse sobre e desce na temperatura traz ainda mais preocupação diante do cenário atual de Votuporanga, que encara um surto de gripe. A situação é tão grave que a secretária Municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, fez um alerta alarmante durante entrevista à rádio Cidade FM, onde ela revelou que o avanço da doença tem levado à internação de diversas crianças, incluindo bebês com apenas um mês de vida que estão intubados devido à gravidade dos sintomas.

Alerta

E o pior é que, além das baixas temperaturas, o Inmet emitiu alerta de nível amarelo para baixa umidade em Votuporanga. O aviso segue em vigor até pelo menos a próxima sexta-feira e indica que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, o que representa risco à saúde e aumenta a possibilidade de incêndios florestais.