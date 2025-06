Canova construiu um legado inestimável, dedicando décadas de sua vida à saúde pública e ao cuidado com o próximo

publicado em 21/06/2025

Dr. Leovaldo Canova morreu aos 83 anos em Votuporanga e deixa saudades em todos que o admiravam profundamente (Foto: Arquivo pessoal)

Victor Albuquerque

Votuporanga e toda a região amanheceram mais tristes ontem com a notícia do falecimento de Leovaldo Canova, aos 83 anos. Médico respeitado e figura querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, Dr. Canova construiu um legado inestimável, dedicando décadas de sua vida à saúde pública e ao cuidado com o próximo.

Pai de três filhas e avô de sete netos, ele não se destacou apenas pelo exercício da medicina, mas também como um pai e avô amoroso, exemplo de caráter e dedicação familiar. Em uma publicação nas redes sociais, sua filha Angélica Canova expressou o sentimento da família neste momento de dor: “e hoje nos despedimos do nosso pai, com muita dor no coração, mas agradecendo a Deus pela vida desse pai tão maravilhoso”.

Natural de Macaubal, Dr. Leovaldo formou-se pela tradicional Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e escolheu o interior paulista para escrever sua história profissional e pessoal. Em Cardoso, onde atuou por mais de 20 anos no Hospital Dr. Antônio da Silveira — do qual foi proprietário — marcou gerações com sua competência e humanidade. Hoje, o patrimônio que ajudou a construir é nada menos que a Santa Casa do município.

Com a criação da Santa Casa de Cardoso, Dr. Canova não hesitou em doar todos os equipamentos do seu hospital para a nova instituição. Lá, assumiu o cargo de Diretor Clínico Geral da Irmandade, contribuindo diretamente para o fortalecimento da saúde pública no município.

A equipe do Jornal A Cidade conversou com o ex-prefeito de Cardoso, Antonio Carlos Romano, que, emocionado, fez questão de homenagear o médico. “O Dr. Leovaldo Canova foi um verdadeiro líder cardosense e ajudou muito a nossa cidade. A Santa Casa praticamente ficou nas suas mãos, e ele conduziu a direção clínica como um verdadeiro herói. Nós todos aqui em Cardoso devemos fineza para o Dr. Canova. Que ele descanse em paz”, destacou.

Dr. Canova parte deixando a esposa Alice Canova, as filhas Angélica Canova Neves, Claudia Canova Rodero e Luciana Canova Camargo, os genros Amaro Rodero provedor da Santa Casa de Votuporanga, Leonardo Neves e Breno Camargo além de netos, demais amigos e familiares. Seu legado de amor ao próximo, profissionalismo e generosidade continuará vivo na memória de todos que com ele conviveram.