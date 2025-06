Conforme a proposta, as aeronaves poderão ser utilizada em diversas finalidades, como a fiscalização de obras e serviços públicos para verificar a conformidade com os contratos e projetos; a captação de imagens

publicado em 21/06/2025

A Câmara Municipal de Votuporanga irá votar na segunda-feira um projeto para a utilização de drones em favor dos vereadores (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), pautou três projetos para a sessão ordinária da próxima segunda-feira (23). Dentre as iniciativas está uma proposta da Mesa Diretora que pede a autorização dos demais vereadores para a aquisição e utilização de drones para ‘fiscalizar’ as atividades da Prefeitura, modernizar e otimizar o trabalho dos vereadores.

Conforme a proposta, as aeronaves poderão ser utilizada em diversas finalidades, como a fiscalização de obras e serviços públicos para verificar a conformidade com os contratos e projetos; a captação de imagens e vídeos de áreas urbanas e rurais para subsidiar estudos técnicos, relatórios e pareceres; a produção de conteúdo institucional “com foco na transparência e aproximação com a população”; e o apoio aos trabalhos de campo de comissões, além do registro de situações que exijam resposta legislativa.

O projeto estabelece que a operação dos equipamentos deve seguir rigorosamente a legislação vigente, incluindo as normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil. Também impõe a exigência de seguro para drones com mais de 250g, avaliação de risco operacional e respeito à distância mínima de terceiros durante os voos, entre outras medidas de segurança. Apenas servidores capacitados e designados pela Câmara poderão operar os drones, sendo que a própria Casa poderá promover ou custear treinamentos para esses profissionais.

Todos os custos envolvidos, como a aquisição dos equipamentos, acessórios, seguros, manutenção e capacitação dos servidores, serão cobertos com recursos do orçamento próprio do Legislativo.

Na justificativa, a Mesa Diretora afirma que o uso de drones no âmbito do Poder Legislativo representa um avanço significativo na qualificação dos trabalhos da Câmara, proporcionando maior eficiência, economia, transparência e controle social. A tecnologia, segundo a proposta, tem se mostrado uma aliada versátil e eficaz na administração pública e pode fortalecer ainda mais o papel fiscalizador do parlamento municipal.

Mais projetos

Além do projeto dos drones, os vereadores irão votar mais duas propostas na sessão de segunda-feira. A primeira, é de autoria do vereador Emerson Pereira (PSD), e visa assegurar às gestantes votuporanguenses o direito ao acompanhamento por um fisioterapeuta durante todo o período do trabalho de parto, e pós-parto.

De acordo com o texto, o acompanhamento será facultativo e poderá ocorrer em maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares públicos ou privados, desde que o profissional seja contratado pela gestante, seu cônjuge ou familiares. A presença do fisioterapeuta não substitui o direito garantido por lei, que permite a mulher escolher um acompanhante durante o parto.

Segundo Emerson Pereira, a iniciativa busca ampliar a qualidade da assistência às mulheres durante esse processo tão importante de suas vidas. “É preciso garantir à mulher o direito de ter ao seu lado um profissional que contribua para a redução da dor, da ansiedade e das complicações durante o parto, promovendo uma assistência mais segura e humanizada”, destacou o vereador.

Título

Já o terceiro e último projeto é de autoria do vereador Vilmar da Farmácia (MDB), que concede o título de Cidadão Votuporanguense à secretária estadual de Esportes, Coronel Helena Reis. A proposta, segundo o autor, busca reconhecer as relevantes ações desenvolvidas pela secretária em prol de Votuporanga.