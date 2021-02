A vítima morreu na hora; o caso está sendo investigado

publicado em 01/02/2021

A vítima não resistiu e morreu na hora

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm homem, ainda não identificado, invadiu uma residência no Pró-Povo e atirou na cabeça de uma mulher, de 42 anos, que morreu na hora. O crime foi registrado na madruga desta segunda-feira (1) e o assassino ainda não teria sido preso, conforme as primeiras informações.De acordo com relatos policiais, a vítima, Fernanda Mara dos Reis, estaria dormindo quando foi surpreendida pelo assassino, dentro de sua casa na rua Paulo Moretti. Após efetuar o disparo ele fugiu.A Polícia Militar já realizou diversas diligências, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. A Polícia Civil agora investiga o caso.Em instantes mais informações.