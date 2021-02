Prefeitura diz que objetivo é evitar maiores aglomerações diante do aumento no número de casos de coronavírus

publicado em 03/02/2021

Administração informou que seguiu a recomendação do governo estadual (Foto: Leco Viana)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga decidiu suspender o ponto facultativo de carnaval em 2021. A Administração informou que seguiu a recomendação do governo estadual, se alinhando à decisão de outros estados e cidades do País.A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (03).O objetivo da decisão, segundo a Prefeitura, é evitar maiores aglomerações diante do aumento no número de casos de coronavírus no município.Segundo o boletim da Prefeitura desta quarta, o município registrou 40 casos novos da doença e está com 22 pessoas internadas (12 em leitos de UTI).Apesar de comumente chamado de feriado, o carnaval é um ponto facultativo. Portanto, estados e municípios têm a prerrogativa de suspendê-lo ou alterá-lo.Na última sexta-feira (29), o governo estadual anunciou o cancelamento dos pontos facultativos nas repartições públicas estaduais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021.