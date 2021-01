Aulas de natação serão suspensas provisoriamente para o local receber as obras

publicado em 18/01/2021

Aulas de natação serão suspensas provisoriamente para que o espaço receba melhorias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As aulas de natação oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no Parque Aquático "Prof. Luiz Carlos Toloni", localizado próximo ao Ginásio de Esportes Mário Covas, serão suspensas provisoriamente para que o espaço receba melhorias. O retorno às aulas estava marcado para esta segunda-feira (18). Uma nova data será anunciada assim que o local estiver liberado.Localizado na Avenida Joaquim José de Moraes, 2425, no Residencial do Prado, o Parque Aquático foi inaugurado em abril de 2011 e necessita de algumas melhorias nos equipamentos que fazem a limpeza e aquecimento das piscinas.A Secretaria de Esportes está realizando levantamento das demais necessidades do prédio para providenciar as medidas necessárias para oferecer o melhor atendimento aos alunos.