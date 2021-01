Provas serão aplicadas no Campus Centro da Unifev e na Cidade Universitária; estudantes devem seguir normas contra Covid-19

publicado em 13/01/2021

Ao todo, 1.157 devem fazer o Enem no Campus Centro e 1.437 no Campus Cidade Universitária (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifevserá mais uma vez a sede do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 17 e 24 de janeiro em Votuporanga. As provas serão aplicadas no Campus Centro e no Campus Cidade Universitária.

De acordo com os dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia responsável por organizar o Enem, o município teve 2.594 inscritos.

Desses, 1.157 vão realizar a prova no Campus Centro e 1.437 na Cidade Universitária, de acordo com as informações passadas pela Unifev ao jornal A Cidade.

Provas

Em ambos os campi da Unifev, a prova vai começar às 13h30. Porém, os inscritos precisam ficar atentos porque os portões dos dois locais vão abrir às 11h30 e fechar às 13h.

O Campus Centro fica na Rua Pernambuco, 4.196. Já o Campus Cidade Universitária fica na Avenida Nasser Marão, 3069, no Parque Industrial I.

Medidas de segurança

O Inep informou que, por conta da pandemia do coronavírus, adotou um conjunto de medidas preventivas para garantir a aplicação segura do Enem para os candidatos.

Foram estabelecidas regras específicas para reduzir aglomerações nos locais de prova. Um exemplo é a abertura dos portões, que vai ocorrer 30 minutos antes do previsto nos editais.

Entre as medidas de prevenção estão aquisições de equipamentos de proteção individual, álcool em gel e redução do número de participantes por sala. A ocupação será de 50% da capacidade máxima de cada sala, informou o Inep.

A autarquia ressaltou que os locais de prova serão higienizados antes de cada aplicação e organizados para garantir o distanciamento social adequado.

Ainda segundo a autarquia, esses critérios foram definidos com base nas diretrizes do Ministério da Saúde e outros órgãos de referência.

Inscritos no Enem

Votuporanga - 2.594

Fernandópolis - 1.803

Jales - 1.382

Catanduva - 2.985