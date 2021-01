Duas espingardas, uma calibre 22 e outra calibre 44, eram utilizadas na caça de Javalis no bairro Roseira

publicado em 28/01/2021

Os policiais militares ambientais encontraram duas armas irregulares e diversas munições (Foto: Divulgação Polícia Ambiental )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental apreendeu nesta quarta-feira (27) duas armas sem registros que estavam em posse de caçadores de javalis, no bairro Roseira, em Cosmorama. Tratam-se de duas espingardas, uma adaptada para o calibre 22 e outra de calibre 44, que pertenciam a dois irmãos, que responderão pelo crime em liberdade.De acordo com a ocorrência, durante policiamento ambiental rural, os policiais foram informados de que um indivíduo estaria praticando atos de caça predatória na propriedade onde trabalha, bem como possuía carne de animal silvestre em sua residência.A equipe se deslocou então ao local da denúncia e, em contato com o morador, constatou que o denunciado é controlador da espécie “javali”, e não possuía carne de animal silvestre, porém possuía uma espingarda de pressão adaptada para o calibre 22, sem marca ou numeração aparentes, além de 11 munições intactas e uma deflagrada, todas do mesmo calibre.O homem ainda relatou aos policiais que seu irmão também possuía uma arma de fogo em sua posse, sendo uma carabina da marca Winchester, modelo 92, calibre 44, oxidada, além de 12 munições intactas e duas deflagradas, todas do mesmo calibre entregando-as espontaneamente.Diante dos fatos, por não possuírem documentação que acoberte as posses das armas de fogo, os irmãos, as armas e as munições foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil do município de Cosmorama, para as demais providências de Polícia Judiciária, onde foi elaborado um auto de apreensão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, optando pela não elaboração do flagrante, liberando as partes, que responderão em liberdade.