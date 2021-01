Alice Viotto de Paula e Helena Henrique Pontes foram as primeiras crianças a nascerem em Votuporanga este ano, para alegria dos papais

publicado em 04/01/2021

Alice Viotto de Paula e Helena Henrique Pontes chegaram para alegrar ainda mais o ano de suas famílias em Votuporanga (Foto: Santa Casa/Unimed Votuporanga)

Franclin Duarte

Depois de um ano de turbulência, duas famílias votuporanguenses ganharam motivos ainda maiores para celebrar a entrada de 2021. É que junto com chegada de um novo ano vieram o que para eles foi um grande “presente”: os primeiros bebês a nascerem em Votuporanga.

A primeira nasceu na Santa Casa, logo no dia 1º, às 12h41. Trata-se de Alice Viotto de Paula, que veio ao mundo pesando 4.300 kg e com 48 cm. Ela é filha de Mônica Viotto da Fonseca e Marlon Hilton Nascimento de Paula, que não escondem a alegria de receberem a mais nova membro da família.

“Foi um grande presente para nós. Ela estava programada para o dia 28, mas tivemos que esperar a sua vontade e ela decidiu vir bem no primeiro dia do ano (risos)”, contou Mônica em entrevista ao A Cidade.

Já no Hospital da Unimed o primeiro bebê a nascer foi Helena Henrique Pontes, que chegou para os pais, Ivo R. Morelli Pontes e Josilaine M. Henrique Pontes, no dia 3 de janeiro, às 8h40, pesando 3.265kg e medindo 46cm. Ela é o segundo filho do casal que também está radiante com a vinda da pequena.