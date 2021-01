Ação será promovida pela ACV entre 19 de fevereiro e 13 de março; consumidores terão descontos e concorrerão a prêmios

publicado em 15/01/2021

ACV oferece descontos e sorteia prêmios para consumidores (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Depois das vendas de Natal, os comerciantes já se preparam para um novo período de vendas, desta vez impulsionado pela campanha “Liquida Votu”, organizada pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga).A terceira edição da campanha será promovida entre os dias 19 de fevereiro e 13 de março, com descontos exclusivos para os consumidores, além do sorteio de uma moto 0km e dez vales-compras no valor de R$500 cada."Esta ação foi elaborada a partir do pedido dos empresários, que antes tinham um período muito grande sem promoções, além de ser uma época tradicional de troca de coleções. Com isso, a estratégia é fazer que nossos associados consigam vender suas peças, com preços diferenciados, e investir em novas coleções e produtos para as lojas", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.Para contribuir ainda mais com as vendas, desde o início do mês a Associação Comercial tem levado informações importantes para os lojistas, que os ajudam a se planejar para a campanha."Ao oferecer ofertas exclusivas para o período, os empresários também precisam, por exemplo, estar com o estoque preparado", lembrou Carlos Matta.Para acompanhar todas as dicas, os comerciantes podem acessar as redes sociais da entidade.