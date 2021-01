Votuporanga e todo o Estado de São Paulo seguirão novas regras a partir desta segunda-feira

publicado em 25/01/2021

Todo o Estado encara novas regras (Foto: Divulgação Governo)

A fase vermelha da quarentena passa a valer das 20h às 6h em dias úteis a partir desta segunda-feira (25) em todas as regiões do estado de São Paulo. A partir de hoje, fica permitido apenas o funcionamento de serviços essenciais.

Vale destacar que as regras da fase vermelha também vão valer aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia, com restrições à noite e durante os finais de semana que valerão até o dia 8 de fevereiro. A mudança foi anunciada pelo governo de João Doria na última sexta-feira, 22, após mais uma semana de piora nos indicadores de Covid-19 no estado.

De acordo com o Plano SP de flexibilização econômica, durante a fase vermelha, podem operar apenas serviços essenciais (veja lista abaixo). O atendimento presencial em lojas, restaurantes e lanchonetes fica proibido, mas serviços de delivery podem funcionar normalmente.

O que pode funcionar na fase vermelha?

Farmácias

Mercados

Padarias

Açougues

Postos de combustíveis

Lavanderias

Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô

Transportadoras, oficinas de veículos

Atividades religiosas

Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria

Bancos

Pet shops

Serviços de delivery ou entregas

O que pode funcionar na fase laranja?

Todos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibido.

Capacidade de ocupação: 40% do público máximo de cada estabelecimento.

Funcionamento máximo: até 8 horas por dia.

Horário de fechamento: atendimento presencial somente o até 20h.

Parques estaduais, salões de beleza e academias: podem funcionar.

O que pode funcionar na fase amarela?

Capacidade de ocupação: 40% do público máximo de cada estabelecimento.

Funcionamento máximo: até 10 horas por dia.