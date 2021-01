Operação cumpriu mandatos de busca e apreensão vasculhando três residências no bairro, onde apreendeu drogas e suspeitos

publicado em 19/01/2021

Operação da Dise de Votuporanga vasculhou três residências, onde encontrou drogas e prendeu suspeitos (Foto: Dise de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prendeu dois homens e apreendeu um menor de idade após encontrarem cocaína, crack e maconha em duas residências no bairro Palmeiras I. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (19).De acordo com as informações policiais, na residência de C.H.G.B, conhecido como "Carlinhos", de 29 anos, os policiais apreenderam dinheiro de venda de drogas e um celular.Ainda segundo a polícia, numa casa desabitada que ficava em frente a residência do suspeito, os policiais encontraram 12 invólucros ("saquinhos") de cocaína, uma pedra de crack, 200 gramas de maconha e duas balanças de precisão. A corporação informou que essa porção de maconha, depois de fracionada, seria suficiente para produzir pelo menos 70 invólucros da droga para venda a usuários.As investigações da Dise apontaram que essa casa abandonada era usada por "Carlinhos" como depósito das drogas que comercializava.Em outra casa no bairro, os policiais flagraram J.V.S, de 26 anos, e seu sobrinho adolescente, de 15 anos, com 36 invólucros de maconha que já estavam prontos para venda. Os agentes também apreenderam dois celulares.Os três indivíduos foram conduzidos para a sede da Dise. Lá, os maiores de idade foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já o adoelscente foi autuado pelo ato infracional ao crime de tráfico de drogas.Eles foram conduzidos a unidades prisionais da região, onde estão à disposição da Justiça.