publicado em 07/01/2021

Obras estavam previstas para março, mas só devem ser entregues no mês de julho (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois de anos de promessas, idas e vindas e muito transtorno, as obras de reconstrução das pontes sobre o córrego Boa Vista, no km 125,82 da rodovia Péricles Belini, que caíram em 2018 foram, enfim, iniciadas em setembro do ano passado. Quem esperava uma solução rápida para o problema, porém, terá que esperar mais um pouco.

Previstas inicialmente para serem entregue em seis meses, ou seja, em meados de março, os serviços não caminharam como esperado e o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) alongou a previsão de entrega para o mês de julho.

“O DER-SP informa que as obras na SP 461 seguem em ritmo normal. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na fundação das pontes. A previsão é que as obras sejam concluídas em julho deste ano. O investimento total no empreendimento é de R$ 3,9 milhões”, disse o órgão em nota.

O jornal A Cidade esteve ontem no canteiro de obras e constatou o andamento das obras. Máquinas pesadas e pelo menos uma dezena de homens trabalham na estruturação das novas pontes.