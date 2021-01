Intervenção ilegal estava sendo feita em uma Área de Preservação Permanente

publicado em 14/01/2021

Policiais ambientais de Votuporanga chegaram ao local da infração graças a imagens de satélite

Franclin Duarte

A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga utilizou a tecnologia de satélites para embargar a construção ilegal de uma represa em uma APP (Área de Preservação Permanente. O crime contra o meio ambiente foi flagrado em Pontalinda e o responsável pela obra autuado.

De acordo com a ocorrência, durante Policiamento Ambiental em Pontalinda, os policiais vistoriaram uma propriedade rural visando atender o Relatório de Informações Técnicas, que é um produto do monitoramento digital realizado através de comparação de imagens de satélite, a fim de instruir a fiscalização em campo das equipes operacionais.

No relatório constava uma suposta intervenção em Área de Preservação Permanente, sendo realmente constatado na fiscalização in loco, a construção de uma represa sem autorização do órgão ambiental competente, a qual atingiu 0,045 hectares da área de preservação ambiental.